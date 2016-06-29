В полоцкой церкви восстанавливают уникальные фрески XII века

Новости Беларуси. Фрески 12-го века раскрыли реставраторы в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это - единственный в Беларуси памятник 12-го века, где почти полностью сохранилась фресковая роспись. В 1886 году проводили ремонт храма, и по каким-то причинам уникальную настенную роспись просто закрыли масляной живописью.

И только в 90-x годах прошлого века здесь началась планомерная и систематическая реставрация фресок с использованием современных научных методов.

Юрий Малиновский, научный руководитель проекта реставрации настенной живописи Спасо-Преображенской церкви Полоцка:

Вот, это живопись 12 века, мы уже расчистили. А здесь еще идет процесс расчистки.

Сантиметр за сантиметром отслаивают реставраторы масляную живопись 19 века, чтобы сохранить и эти картины, и фрески, что скрываются под ними. На южной стене – райские сюжеты. Уже очевидно: здесь изображен некий святой, а за слоем краски, предположительно, будет еще один. На северной же стене – другая находка и противоположный сюжет.

Юрий Малиновский, научный руководитель проекта реставрации настенной живописи Спасо-Преображенской церкви Полоцка:

Это геенна огненная. То есть, это все из сцен ада. Здесь находятся обнаженные люди, у них все головы повернуты вверх. Здесь надо искать источники в текстах каких-то.

На своде – третья за последние несколько дней раскрытая фреска. Растолковать изображение пока специалисты не могут. Очень уж неожиданный стиль рисунка. Искать трактовку предстоит по писаниям святых.

Стены Полоцкого Спасского храма расписаны в византийском стиле. Это самые уникальные фрески XII века в Беларуси. А по концентрации такого количества в одном месте – церковь первая во всем мире. Здесь около тысячи квадратных метров древних шедевров, большинство из которых уже раскрыты. В июле к белорусским реставраторам присоединятся и российские коллеги.

Игуменья Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

Преподобная изобразила всю глубину и духовной жизни, она раскрыла через эти фрески Священное Писание

В монастыре верят: сама Евфросиния берегла фрески и позволила добраться до них только сейчас. Ведь, если бы к церковным шедеврам попробовали подступиться еще 30 лет назад, то не удалось бы сохранить уникальные рисунки. Специальный метод разработали и усовершенствовали совсем недавно. А так, до потомков дошли и фрески, и масляная живопись, которая сегодня находится в экспозиции полоцкой Художественной галереи.