Шедевры мирового искусства: Эдгар Дега

Сегодня обсудим жизнь и творчество знаменитого французского живописца - Эдгара Дега. Родился мастер кисти 19 июля 1834 года в Париже. Был красноречивым и странным на первый взгляд человеком. Сын банкира, потомок аристократического рода. Его настоящая фамилия была де Га. Он смолоду отказался от дворянской приставки.

Интерес к рисованию был еще с детства. Получил хорошее образование. В девятнадцать лет сдал экзамены на степень бакалавра и начал изучать юриспруденцию. Однако позже бросил юридическую школу, ради Школы изящных искусств.

Не нуждаясь в деньгах, Дега мог позволить себе и продавать работы, и трудиться над ними снова и снова, стремясь к совершенству.

Живописец, мастер пастели и графики он быстро вырос из традиционной живописи.

Несмотря на то, что Дега считают одним из основных представителей импрессионизма, он заметно выделялся.

Его картины передают точность изображения. Это совершенно не типично для импрессионизма. Он не принимал стремления работать на открытом воздухе, предпочитал мир театра и оперы и пейзажи его вовсе не привлекали.

Самой большой страстью живописца было изображение жизни танцовщиц. Он рисовал их фигуры в течении сорока лет.

Дега оставил свыше 2тыс. картин маслом, пастели и скульптур. И 1,5 тыс. из них - полотна, где главные героини - балерины. Розовые, жёлтые, голубые, зеленые… В такой цветовой гамме видел изящных танцовщиц знаменитый французский художник. Однако он крайне редко изображал прелестниц, выступающих на сцене. Его мир был за кулисами: в танцклассах и на балетных репетициях. Нет ничего удивительного в том, что самой знаменитой картиной живописца является «Голубые танцовщицы», где мастеру удалось добиться особой композиционной цветовой выразительности.

Художник никогда не был женат и не имел детей. Последние годы провел в глубоком одиночестве.

На вопрос «Почему Дега так и не создал семью?» живописец отвечал: «Я слишком боялся, что жена скажет про мою новую работу: «Как это мило у тебя вышло!».

Проблемы со зрением вынудили мастера кисти постепенно оставить живопись. Но он все еще пытался заниматься скульптурой. Глухота усугубила чувство отчужденности и меланхолии художника. За десять лет до своей смерти Дега практически перестал писать. Он жил один в своей холостяцкой квартире в хаотическом нагромождении роскошных холстов.

Живописец скончался 27 сентября 1917 года в Париже.

В честь Эдгара Дега даже назван кратер на Меркурии.