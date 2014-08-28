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Шоколадные Дворец Румянцевых-Паскевичей, 2-метровую Эйфелеву башню, картины покажут в Гомеле

28 августа 2014 07:27
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Новости Беларуси. Дворец Румянцевых-Паскевичей воссоздадут в шоколаде. Съедобную копию зданий жемчужины культурного и исторического наследия нашей страны изготовит к концу сентября украинский кондитер Николай Попов.

Выставка его работ, которая откроется 28 августа в музее Дворца, будет демонстрироваться до конца октября.

Экспозицию, учитывая особенности материала, из которого она выполнена, можно будет увидеть в помещении с особым климатом, не выше 20 градусов. Среди шоколадных экспонатов – картины, скульптуры, двухметровая Эйфелева башня, памятники искусства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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