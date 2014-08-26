Участницы студии этнической пластики «Кетри» Мария Юрина и Вера Мешкова в программе «УТРО» на СТВ

Что же это такое - «этническая пластика»?

Мария Юрина, руководитель студии этнической пластики «Кетри»:

Когда-то давным-давно мне захотелось сделать подарок своему молодому человеку (нынешнему мужу). Я решила станцевать для него восточный танец. Поскольку я не занималась танцами, я стала готовиться сама. Где-то немного Интернета, где-то слегка придумала сама. Подарок удался! Потом мне предложили в качестве эксперимента провести занятия для людей. Эксперимент тоже удался. Занятия стали регулярными. Затем с моими занимающимися мы стали выступать вместе. Так появилась студия «Кетри». Мы делаем эклектику из различных танцевальных этнокультур. Где-то что-то придумываем сами. У нас есть элементы трайбла - Востока, афрокубинские танцевальные элементы, где-то немножечко Севера.

Как вы пришли именно к этнической пластике?

Мария Юрина, руководитель студии этнической пластики «Кетри»:

Люди танцуют всегда одинаково. Нам же хотелось сделать что-то необычное. Какую-то сказку. Наша жизнь немножечко серовата. Мы начали делать и создавать свою сказку. Это наша сказка!

Вера, а что Вас привлекло?

Вера Мешкова, участница студии этнического танца «Кетри»:

Танцами я занималась непрофессионально, но достаточно давно. Я занималась средневековыми танцами, даже была руководителем танцевального коллектива одно время. Впоследствии я стала заниматься с Машей. Увидела ее однажды на сцене и поняла: это прекрасно… Мне это безумно понравилось. Я начала ходить к ней на занятия.

Мария, кто может прийти в Ваш коллектив: только люди, которые имеют хорошую хореографическую подготовку, либо те, кому просто очень хочется…

Мария Юрина, руководитель студии этнической пластики «Кетри»:

Особой подготовки тут не нужно. Главное - иметь отношение к себе. Полюбить себя. Мы очень любим импровизацию. Научиться импровизировать, получать удовольствия от каждого движения. И когда человек немножечко раскрывается, понимает сам себя и то, как ему нужно двигаться, он понимает, что ему пора на сцену.

Чем вы занимаетесь в обычной жизни: какое образование, где работаете?

Вера Мешкова, участница студии этнического танца «Кетри»:

По образованию я инженер-конструктор. Заканчивала БНТУ.

Мария Юрина, руководитель студии этнической пластики «Кетри»:

По образованию я педагог-дошкольник. Изобразительное искусство. Сейчас я в декрете, воспитываю двухлетнего малыша. В свободное время пытаюсь воспитывать не только малыша, но и целый танцевальный коллектив.