«Занимаемся тем, чем Мулявин – двигаем нашу культуру дальше». «Песняры» дадут концерт 12 октября

Их называли белорусскими «Beatles», их слушали в Союзе и за океаном, а их песни признаны лучшими хитами ХХ века. Днем рождения этого коллектива считается 1 сентября 1969 года. Именного тогда еще мало кому известная группа «Лявоны» первой получила право называться вокально-инструментальным ансамблем. А позже они стали легендарными «Песнярами», и недавно коллектив отметил 50-летний юбилей. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры» – Роман Козырев, солисты Белорусского государственного ансамбля «Песняры» – Александр Жих и Олег Железняков.

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Многие знают, что коллектив был создан Владимиром Мулявиным и его коллегами, с людьми, с которыми он играл в военном ансамбле. Позже подключились еще музыканты. И так как Владимир Мулявин был русским человеком, для него белорусский фольклор был в новинку. Но, тем не менее, когда он со свежим музыкальным восприятием послушал нашу белорусскую песню и мову – в этом и заключается секрет, что он услышал по-своему и сделал совершенно неожиданный ход – ввел белорусскую песню в эстрадное направление.

Почему не прижилось название «Лявоны»? Александр Жих, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Прежде чем ехать на Всесоюзный конкурс эстрадной песни, первоначальное название было – «Лявоны», но, наверное, Минкульт БССР посчитал, что «Лявоны» – это такие белорусские баловники. И что на уровне Советского Союза это будет воспринято нехорошо. Поэтому они почитали много белорусской литературы и нашли это красивое слово «Песняры», сразу же застолбили его за собой и поехали на конкурс.

Какой период можно назвать звездным для «Песняров»? Роман Козырев:

«Золотое» 10-летие ансамбля «Песняры» можно считать 70-80-ые годы. Это 10-летие очень много описывается в документальной литературе. Было очень много концертов – по три в день у Дворца спорта. Нам, как молодому поколению, сложно себе представить, какая это была работа на износ.

Многие делят историю ансамбля «Песняров» на два периода: до ухода Мулявина и после. Роман Козырев:

Мы пришли в коллектив в 2003 году после смерти Владимира Георгиевича. И это было решение на государственном уровне, что «Песняры» должны продолжать традиции. Был объявлен большой кастинг всебелорусский, собралось очень много артистов – лучших инструменталистов, вокалистов. И вот в то время выбрали молодое поколение. Это преемственная история, и для нас это музыкальная традиция. Наша задача, как молодого поколения – мы двигаем все это вперед: издаем новые песни, находим новые белорусские песни, делаем обработки белорусского фольклора. Поэтому мы занимаемся тем, чем занимался Владимир Мулявин, двигаем нашу культуру дальше.

Кто пишет песни для «Песняров»? Роман Козырев:

Мне очень много стихов присылают и молодые наши белорусские авторы, и с белорусскими классиками мы работаем – с произведениями Я. Купалы и Я. Коласа, находим новые стихи, моменты, которые можем использовать. Что изменилось с приходом молодого поколения в коллектив? Олег Железняков, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Существенно ничего не изменилось. Может, костюмы красивее стали. Мы стараемся сильно в сторону не отходить, потому что скажут: «Ну, что это они, попсу какую-то начали петь». Все-таки какие-то рамки нас держат. Тем не менее, мы привносим новые песни и стараемся их делать в этой традиции, в которой были написаны.