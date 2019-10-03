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«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске

03 октября 2019 08:53
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Новости Беларуси. Белорусский рубль готовится отметить четверть века существования. К празднику национальной валюты в Минске открылась уникальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске-1

Экспозиция собрала денежные знаки, которые «ходили» в стране в течение 25 лет. Среди них – легендарные «зайчики».

«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске-4

«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске-6

Кроме банкнот посетители выставки смогли увидеть и эскизы. К примеру, белорусского талера или одного из вариантов рублёвой купюры с изображением исторических личностей: Льва Сапеги, Евфросиньи Полоцкой, Всеслава Чародея.

«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске-9

Большинство экспонатов выставляются в Беларуси впервые.

«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске-12

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:
Сложно было бы подобрать достаточно материалов для выставки, не предоставь нам Национальный банк, а также Национальный архив уникальные документы, которые хранятся у них и ранее никогда не демонстрировались. Нашему коллективу было интересно работать с этими материалами. Мы сами узнали много нового. Лично я узнал, как выглядел белорусский талер только благодаря подготовке.

# Выставка # Культура # Михаил Кочан # Фотофакт

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