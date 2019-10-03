«Зайчики», талер, купюры с Купалой: что показывают на выставке к юбилею национальной валюты в Минске

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:

Сложно было бы подобрать достаточно материалов для выставки, не предоставь нам Национальный банк, а также Национальный архив уникальные документы, которые хранятся у них и ранее никогда не демонстрировались. Нашему коллективу было интересно работать с этими материалами. Мы сами узнали много нового. Лично я узнал, как выглядел белорусский талер только благодаря подготовке.