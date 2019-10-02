Велосипед из 60-х, винтажные костюмы и настольный футбол: в Молодечно открылась выставка «Спорт. Путешествие во времени»

Новости Беларуси. «Спорт. Путешествие во времени». Более 100 экспонатов представили на выставке в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых раритетных – велосипед 60-х годов. Внимание привлекают и спортивные костюмы родом из XIX века.

В Минский областной краеведческий их привезли из Национального исторического музея. Представлены в Молодечно награды известных спортсменов-земляков и атрибутика, связанная со II Европейскими играми.





Эльвира Яхимович, заместитель директора Минского областного краеведческого музея:

У нас в городе хорошо развит городошный спорт, и у нас целая витрина посвящена этому виду спорта. Наши женщины в 2011 году заняли второе место на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Этот кубок представлен здесь, у нас в музее.