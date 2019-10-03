Здесь останавливался Наполеон, а на колокольне стояли пулемёты. Удивительная история женского монастыря в Толочине

Темная одежда, легкие слова, матушка игуменья молится одна, много ей не надо – узкая кровать, чтобы только было 2 часа поспать.

Матушка Анфиса нарасхват. Вот и сейчас на проводе Москва.

Деловые переговоры, конференции – все на благо Свято-Покровского женского монастыря. Игуменья Анфиса, настоятельница Свято-Покровского женского монастыря:

Вот два креста, они очень нам дороги, потому что они пробиты пулями. У нас на колокольне стояли пулеметы.

Трудно представить, что 9 лет назад на башнях храма росли березы, а сестры спали в пуховых платках. И это несмотря на то, что двери толочинской святыни не закрывались с XVII века и здесь останавливался Наполеон.

Ольга Азарина, художник-реставратор:

Я думала, как это возможно: сусальное золото ложить на иконостас, когда тут разруха и с потолка капает?! Все это возобновилось! Я восхищаюсь этим человеком, потому что столько сил и веры.

Сестра Людмила:

Она настолько и внешне красива как роза, и внутренне. Она очень добрый человек, всегда выслушает и посоветует. Антонина Любчак росла в верующей семье. Религия для нее всегда была состоянием души, никак не бегством. Вы во что в детстве играли? Игуменья Анфиса:

Мы играли только в доктора и, конечно, в Царствие небесное, больше ни во что. Мы находили и хоронили птичек, жалели и кормили всех животных.

Получила образование инженера, но однажды сильно заболела. Клиническая смерть послала сон, в котором были врата монастыря. Так в жизни Покровского храма началась новая глава. Пустые ниши на фасаде заполнила мозаика, заблагоухал розарий, появилась часовня-криница архангела Михаила и купель святителя Николая Чудотворца. Источник обнаружили прямо под алтарем!

Игуменья Анфиса:

Когда мы меняли пол в алтаре и сняли плитку, то мы увидели, что под полом все плывет. Было такое поверье в Толочине с давних времен, что все ребята, которые ходили в армию, перед армией обязательно брали здесь воду.

Чтобы вернуть к жизни памятник архитектуры, настоятельница провела немало времени в московских и петербургских архивах. Сейчас все 16 сестер живут большой стройкой. Просыпаются с молитвой в 5 утра, успевают навести порядок в огороде и приготовить обед.

Сестра Людмила:

Сегодня постный день. У нас постный суп – гороховый. Драники готовите? Сестра Людмила:

И драники готовим. Хлеб печем на освященной воде.

Вот и сестра Ольга между колокольней и клиросом вовсю помогает строителям. Сестра Ольга:

Самое главное – матушка учит нас смирению и любви. Благодаря матушке, ее стараниям, моя внучка выздоровела.

Монахиня Павла:

Люди приходят к нам на помощь и спонсоры вдобавок появились. Анастасия Макеева, корреспондент:

Возле Свято-Покровского храма вырастает настоящий церковный город: детская площадка, конференц-зал и даже летнее кафе.

При монастыре заработала церковная лавка. В новом корпусе будет библиотека, трапезная для бездомных, прачечная и новые уютные кельи. Появится возможность приютить гостей. Ведь к Белыничской чудотворной иконе народная тропа не зарастает.

Сестра Ольга:

Со временем здесь будет очень большой духовный центр.