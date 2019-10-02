В Минске состоится первый благотворительный «Венский бал с А1 в Купаловском»: кто может попасть на него бесплатно

Новости Беларуси. В ритме танца – с А1. Первый благотворительный Венский бал пройдет в Купаловском 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание, где сегодня размещается театр, уже принимало подобные мероприятия еще 130 лет назад. Символично, что возрождение традиции, только уже с австрийским колоритом, пришлось на юбилейный – 100-й сезон. Чтобы бал соответствовал всем требованиям ЮНЕСКО, к организации присоединится и посольство Австрии в Беларуси. Половину средств от продажи билетов направят на развитие проекта «SOS-детские деревни Беларусь», где оказывают помощь детям, оставшимся без родителей.

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1:

Адной з традыцый Венскіх баляў з“яўляецца трансляцыя, прамы эфір гэтых баляў на вялікі экран. Мы таксама будем рабіць гэта і на платформе нашага відэасэрвіса VOKA.

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Венскі баль – гэта брэнд Аўстрыі, Купалаўскі – гэта брэнд Беларусі. Тэхнічна існавала магчымасць пры дапамозе дамкрату падымаць узровень глядальніцкай залы да ўзроўню сцэны і ствараць агульную пляцоўку для танцаў. Дзякуючы гэтаму праекту мы вяртаемся да тых традыцый, якія існавалі ў нашым тэатры.

Алоизия Вергеттер, посол Австрии в Беларуси:

Я хорошо помню свой первый бал, мне было чуть больше 20. Это было восхитительно! Бал в Купаловском театре объединит культуры наших двух стран в изысканном танце. Только представьте: дамы в красивых вечерних платьях, мужчины в костюмах, замечательная музыка… Мы сделаем всё, чтобы гости насладились уникальной атмосферой настоящего Венского бала.