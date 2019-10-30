Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Как Шагал расписывал потолок Гранд-опера, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Знаменитая парижская Гранд-опера. В 1964 году среди парижан вокруг нее было много шума – над плафоном в этом классическом храме искусств работал наш земляк, самый знаменитый авангардист ХХ века.

Расписать потолок Парижской оперы Шагала попросил сам президент Шарль де Голль. Тогда нужно было подогреть подугасший после войны интерес к театру.