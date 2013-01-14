За что«Хмелевские волоцуги» получили спецпремию Президента Беларуси?

Новости Беларуси. В числе тех, кто удостоен специальной премии президента в сфере культуры – народный театр юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги» из Брестчины. Пять весёлых женщин на колоритном диалекте исполняют как аутентичный фольклор, так и современные раскрученные хиты. И всё это они делают с юмором, со свойственной только им манерой исполнения. Несмотря на то, что «волоцуги» — жители небольшой деревни, их знают в Беларуси, а также в соседних Украине и Польше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Без выступлений «Хмелевских волоцуг» не обходится ни один местный праздник. На сцене — они заводилы и модницы. А вот в повседневной жизни — обычные сельские женщины. Участники народного театра не ездят на дорогих авто, не раздают автографы. Их руки не знают бриллиантов, но хорошо знакомы с прополкой.

Ежедневно «сельские звёзды» исполняют разные роли: матерей, жён, дочерей, коллег... Самая молодая участница коллектива Елена Грицук работает медсестрой. Сцена — для души и эмоциональной зарядки. Своё призвание девушка видит в том, чтобы помогать людям: и делом, и словом.

Елена Грицук, участница народного театра юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги»:

Ещё после девятого класса хотела быть медсестрой. Пробовала поступить на врача, не получилось. Меня работа в сельской амбулатории не смущает. Очень нравится. Меня здесь все знают, я всех знаю.

Они успевают всё: держат хозяйство, воспитывают детей, сочиняют частушки, пишут сценарии, активно гастролируют. Правда, репетировать приходится по ночам.

Наталья Дырман, руководитель народного театра юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги»:

Я думаю, мы по жизни состоявшиеся такие тётки, потому что у нас за плечами настоящие мужики. Но не у всех. У некоторых будут. Кстати, Ленка у нас не замужем. Имейте в виду!

Участницы коллектива признаются: на юмор по жизни их вдохновляют мужчины. Например, если бы не звукорежиссёр Александр Козлов, песни звучали бы по-другому. А надёжные мужья помогут и шутки придумать, и реквизит смастерят. Кстати, именно благодаря одному из супругов у «необычной труппы» и появилось необычное название.

Татьяна Грицук, директор Хмелевского Дома культуры:

Это муж мой изощрялся так. Когда у нас всё начиналось, мы практически не бывали дома. Он терпел-терпел и говорит: «Сколько будешь волочиться, волоцуга, успокойся?» Мы когда собирались на фестиваль юмора в Спорово, у нас стал вопрос, как мы будем называться. Хмелевские понятно, потому что мы из Хмелево. И вот — волоцуги.

Было в жизни артисток-волоцуг и немало курьезных инцидентов.

Валентина Войтюк, участница народного театра юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги»:

Когда хотели поздравить меня с юбилеем от коллектива, то в редакции телевидения не хотели брать заказ от коллектива «Хмелевские волоцуги». Как вы можете, такого не бывает? Нельзя такое выпускать в эфир.

Для «Хмелевских волоцуг» не существует ограничений в жанрах. Они по-своему, на колоритном диалекте, исполняют аутентичный фольклор, рэп, тут же переходят на танцы и игры, и засыпают шутками... На малой родине про них говорят: «наш ответ «Бурановским бабушкам». Об участии в известном песенном конкурсе «Хмелевские волоцуги» пока не задумывались. Но удмуртским старушкам они явно составили бы серьезную конкуренцию.

Наталья Дырман, руководитель народного театра юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги»:

Нас сравнивали, сравнивали. Мы решили, раз такое дело, давай-ка у них слямзим мелодию. И мы под их мелодию сочинили дожиночную песню.

Раиса Шахнюк, директор Хмелевской средней общеобразовательной школы:

Это настолько женщины простые, влюблённые, наверное. Они действительно получают и сами огромное удовольствие от своей деятельности, выступлений. И я считаю, что дарят людям радость и весёлое настроение.

Людмила Макаревич, фельдшер Хмелевской амбулатории:

Они могут спеть и бабке. Вот праздник деревни был. Сидит бабулечка возле забора. Не придёт сюда на центр. Они по селу на кониках проехались. Все счастливы. Действительно для села, для глубинки, это такой подъём!

Пять весёлых женщин - завсегдатаи фестивалей фольклора и юмора в Автюках на Гомельщине и в Спорове на Брестчине. При плотном гастрольном графике гардероб изнашивается быстро.

Тексты песен «волоцуги» пишут сами, шутки - подсказывает жизнь. Забавных и смешных историй у «Хмелевских волоцуг» за десяток лет существования накопилось с лихвой.

Татьяна Грицук, директор Хмелевского Дома культуры:

Мы танцуем, а там у нас уже лежит Наташа. Когда мы увидели, что она у нас там лежит, невозможно петь, потому что смех разбирает. Дальше номер — я должна была сесть на шпагат (я сажусь!). И я не рассчитала длину своих ног. Я хопнулась и ногою задеваю стойку от микрофона. Та стойка с микрофоном Вале в зубы. Я конечно этого не видела, а там бешеный рогот у нас сзади. Такое вот выступление.

«Хмелевские волоцуги» доказали: и проживая в глубинке, можно стать «звездой».

Наталья Дырман, руководитель народного театра юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги»:

Живем так: делаем, что делаем. И особой значимости этому не предавали. Занимаемся тем, чем любим заниматься, что у нас получается. И никаких планов не строили, и не рассчитывали ни на какую премию, и ни на что. Делали свою работу по- честному.

Они продолжают жить своей привычной жизнью: держат хозяйство, лечат больных, воспитывают детей... И конечно же, пишут новые сценарии и песни. Потому, что каждый диалог со зрителем — и не только на сцене — для этих сельских женщин — счастье.