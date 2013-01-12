Заряженная пушка времён войны 1775-1783 найдена в Центральном парке Нью-Йорка

Новости США. Пушка времен Войны за независимость США (1775-1783), хранящееся в Центральном парке Нью-Йорка, оказалась заряженной. Работники парка при чистке трофейного британского оружия, удалили из ствола заглушку и обнаружили в нем ядро и укрытый шерстяным пыжом заряд пороха.

Предположительно, пушка была снята с борта фрегата британского королевского флота «Хуссар», потерпевшего крушение в проливе Ист-Ривер в 1780 году. В дар Центральному парку эти пушки передали во время гражданской войны 1861-1865 годов.

Как сообщает The New York Times, вызванные в парк взрывотехники обезвредили орудие. Дымный порох был изъят, а шерстяной пыж вернули парку как исторический артефакт.