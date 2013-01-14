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Кто получит Ipad за макет жилья Деда Мороза-партизана?

14 января 2013 05:42
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Новости Беларуси. Избушка, землянка, дворец - аппартаменты партизанского Деда Мороза оценили 11 января в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше месяца собирали необычные домики. Участники конкурса придумывали, где мог жить Дед Мороз во время войны.  Соорудить дом зимнего героя захотели многие — и 43 работы поселились в музее.

Из чего только не мастерили жилье партизанского Деда Мороза. Спички, хлебница, пластилин и даже растения. У кого получился самый лучший креативный домик определило жюри. Первый приз, планшет, достался семье Колодич.
                          
Елена Семашко, сотрудник отдела развития Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Приятно то, что представлены работы не только минчан, но и жителей района, военнослужащих из Слонима. Даже есть работы из Москвы.

# Культура # Фотофакт # Музей # Елена Семашко

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