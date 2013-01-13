Кейт Миддлтон на официальном портрете выглядит на полтора десятка лет старше?

Новости Великобритании. Первый официальный портрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон был представлен Национальной портретной галереей Лондона несколько дней назад. Однако дискуссии, пожалуй, затянуться надолго. Эксперты утверждают: герцогиня Кембриджская на картине выглядит на полтора десятка лет старше, чем в жизни.

Автором портрета стал Пол Эмсли. Художник использовал технику нанесения тонких слоев масляных красок и лака на холст.

Пол Эмсли, художник:

Я фокусируюсь на лице, на его деталях, на том, как падает свет, образуя тени на его изгибах… Я не заполняю задний фон большим количеством предметов. Мне нравятся широкие лица, я нахожу их сильными и современными.

Кейт назвала портрет изумительным, а ее супруг признал работу художника прекрасной. Хорошее воспитание и тактичность герцогини, по мнению критиков, не позволило обидеть художника.

Альдемар Янушчак, арт-критик:

Мне кажется, ее этот портрет расстроил. В конце концов мы получили еще один обычный королевский портрет, такой же, как и те, которые мы получали несколько последних столетий.

Пол Эмсли, похоже, не расстроили нелестные отзывы о работе. «Точки зрения всегда могут быть разными», – уверен он.