«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов

Дмитрий Боярович, СТВ: Насколько эта технология производства Слуцких поясов приближена к оригинальной? Той, которая была 300 лет назад.

Лариса Лемеза, администратор музея истории слуцких поясов РУП «Слуцкие пояса »: Технология восстановлена полностью. То есть вы должны понимать, что за 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения мастеров XVIII века. И только благодаря той программе, которую подписал Президент, эта технология восстанавливалась на протяжении года. Специалистам нашего предприятия помогали еще специалисты Витебского государственного технологического университета. Они брали за основу образец ручной работы тех лет. И разными ухищрениями специалисты многих профессий пытались язык ткачества XVIII века перенести на язык программы XXI века оборудования. То есть специалисты белорусские создавали программы, которые полностью повторяют ручное ткачество поясов известных под названием «Слуцкий пояс XVIII века».

300 лет никто не смог повторить это ткачество не потому, что мы неспособны на это, а потому что мы утратили оборудование, на котором происходил в XVIII веке процесс.

И сегодня восстанавливать не было смысла старое оборудование (а его тогда держали в строжайшей тайне: Радзивиллы не хотели, чтобы аналогичное ткачество было ещё у кого-то, хотели завоевать местный рынок своим производством). И ни в чертежах, ни в словесных описаниях та конструкция станка, которая была доработана случчанами на Слуцкой персиарне, не дошла до современников.

И вынуждены были создавать современное оборудование. И нашли фирму в Германии. Фирма представила своё оборудование в единственном экземпляре, исполненное по государственному заказу Республики Беларусь. То есть был подписан ещё и государственный заказ на создание такого оборудования. Совместными усилиями, вместе с белорусскими технологами, инженерами, немецкие специалисты изготовили такое оборудование. И сегодня оно работает на нашем предприятии.