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«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

27 июля 2020 18:36
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Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-1

Национальный наряд из камня появился здесь благодаря масштабной реконструкции. Так же отремонтируют кровлю и заменят оконные блоки.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-4

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-6

Здание пока еще окружено строительными лесами, но его преображение можно увидеть уже сейчас. Изменился и фасад: бело-розовый цвет стен стал глянцево-бежевым. Проектом предусмотрена и замена витражных стекол.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-9

Мне кажется, это придаёт какую-то изюминку городу. На здании орнамент наш белорусский дает свой колорит.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-12

Я считаю, что нашему городу нужны белорусские мотивы. Все-таки здание приобрело какой-то свой белорусский акцент, стало интереснее. Как-то заиграло.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района-15

Мне нравится этот орнамент, я похожий видел на флаге.

# Улицы Минска # Культура # Фотофакт

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