«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Национальный наряд из камня появился здесь благодаря масштабной реконструкции. Так же отремонтируют кровлю и заменят оконные блоки.

Здание пока еще окружено строительными лесами, но его преображение можно увидеть уже сейчас. Изменился и фасад: бело-розовый цвет стен стал глянцево-бежевым. Проектом предусмотрена и замена витражных стекол.

Мне кажется, это придаёт какую-то изюминку городу. На здании орнамент наш белорусский дает свой колорит.

Я считаю, что нашему городу нужны белорусские мотивы. Все-таки здание приобрело какой-то свой белорусский акцент, стало интереснее. Как-то заиграло.