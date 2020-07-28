Как выглядел Несвижский замок, когда в нём был санаторий? Показываем уникальные фото

Дмитрий Боярович, СТВ: Если представить, что белорусская культура, искусство, наше наследие – это картина в жанре абстракционизма, такая разноцветная, пёстрая. То какой цвет и какое бы место в ней занимал Несвижский замок?

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Я бы сказал больше о работающих здесь. Мы всё время находимся в синем фронте. Это творчество, неограниченные возможности. Для нас это только синий цвет.

Дмитрий Боярович:

Что предшествовало тому, каким замок стал сейчас?

Сергей Климов:

Во-первых было принято решение о его восстановлении. Много лет шли подготовительные работы. Работали историки, даже археологи на этом объекте. А затем за несколько лет его восстановили. Видимо, настолько люди ждали этот объект, что в первые полгода его посетило 435 тысяч.

Дмитрий Боярович:

У вас есть фотографии того времени, когда в Несвижском замке располагался санаторий. Это советское время. Как это было?