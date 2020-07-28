Как выглядел Несвижский замок, когда в нём был санаторий? Показываем уникальные фото
О Несвижском замке рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Если представить, что белорусская культура, искусство, наше наследие – это картина в жанре абстракционизма, такая разноцветная, пёстрая. То какой цвет и какое бы место в ней занимал Несвижский замок?
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Я бы сказал больше о работающих здесь. Мы всё время находимся в синем фронте. Это творчество, неограниченные возможности. Для нас это только синий цвет.
Дмитрий Боярович:
Что предшествовало тому, каким замок стал сейчас?
Сергей Климов:
Во-первых было принято решение о его восстановлении. Много лет шли подготовительные работы. Работали историки, даже археологи на этом объекте. А затем за несколько лет его восстановили. Видимо, настолько люди ждали этот объект, что в первые полгода его посетило 435 тысяч.
Дмитрий Боярович:
У вас есть фотографии того времени, когда в Несвижском замке располагался санаторий. Это советское время. Как это было?
Владимир Королёнок, учёный секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Было примерно вот так. Здесь вы видите один из залов Несвижского замка. Многие вещи Радзивиллов использовались во времена санатория. К примеру, здесь, в глубине бильярдный стол, который сегодня является частью нашей экспозиции. В те времена отдыхающие в санатории играли за этим столом.
Дмитрий Боярович:
Как это влияло на состояние этих раритетов?
Владимир Королёнок:
Состояние, конечно, ухудшилась. Со временем мебель вымывалась. Мы видим на фотографиях…
В 1993 году был создан музей-заповедник «Несвиж». Он сосуществовал с санаторием. Санаторий ещё почти 10 лет работал. Лишь в начале XXI века он закрывается и начинаются реставрационные работы.
Здесь шли работы с фресками, с самим зданием замка. Необходимо было приспособить замок под посещения большого количества туристов, чтобы они могли прикоснуться к истории, увидеть экспонаты, которые вернулись сюда в замок.
Сергей Климов:
Можно смело сказать, что это одна из визитных карточек туристической Беларуси. Мы приняли больше 2 миллионов посетителей за 8 лет после открытия экспозиций. Нет таких людей, которые посещают Беларусь и не бывают в Несвижском замке. И как музей он состоялся. В 2016 году мы получили престижную премию Евросоюза – Europa Nostra – за профессионализм.
Дмитрий Боярович:
Вы лично застали реставрацию? В это время работали?
Владимир Королёнок:
В это время я приезжал в замок школьником на экскурсию и даже не думал, что здесь буду работать. Велись огромные работы. Инвестиции в реконструкцию замка были поистине колоссальные. Есть с чем сравнивать.
Ещё одно радзивилловское гнездо (Радзивиллы были князьями в Несвиже и на Олыке) располагается в Олыке. Это территория Украины. И там сейчас только-только задумываются о реставрации этого комплекса. Там ревалоризация не произошла. То есть та советская функция, которая была после Второй мировой войны надана тому замку, до сих пор существует. Там существует психбольница, в этом огромном, роскошном некогда, радзивилловском замке.
Сергей Климов:
Мы опосредованно вернули владельцев в замок. Радзивиллы приезжают. Их потомки приезжают. И они ощущают себя, что они находятся дома. Замок не перегружен музейными экспозициями, созданы интерьерные залы. И мы максимально попытались воссоздать ту эпоху, когда замок ещё был востребован и когда жила семья здесь.