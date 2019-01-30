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«Очарованный мгновеньем». Художник Николай Исаёнок презентовал проект о белорусской природе

30 января 2019 09:51
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«Очарованный мгновеньем». Белорусский художник Николай Исаёнок презентовал в рамках известной серии новый проект. Персональная выставка открылась в художественной галерее-салоне «АртХаос» в Минске.

«Очарованный мгновеньем». Художник Николай Исаёнок презентовал проект о белорусской природе-1

Основной мотив произведений – любовь к белорусской земле и малой родине. Искренние, душевные, лирические – именно так отзываются искусствоведы и любители живописи о работах Николая Исаёнка. А что же вдохновляет мастера на такую красоту и чем так близок ему белорусский пейзаж?

«Очарованный мгновеньем». Художник Николай Исаёнок презентовал проект о белорусской природе-4

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художник – Николай Исаёнок.

«Очарованный мгновеньем». Художник Николай Исаёнок презентовал проект о белорусской природе-7

Что отличает новый проект от предыдущих? Насколько масштабной получилась выставка? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Художник # Культура # Николай Исаёнок # Фотофакт

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