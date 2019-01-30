«Очарованный мгновеньем». Художник Николай Исаёнок презентовал проект о белорусской природе

Основной мотив произведений – любовь к белорусской земле и малой родине. Искренние, душевные, лирические – именно так отзываются искусствоведы и любители живописи о работах Николая Исаёнка. А что же вдохновляет мастера на такую красоту и чем так близок ему белорусский пейзаж?