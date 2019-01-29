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Дарья Хмельницкая планирует представлять Беларусь на «Славянском базаре» в 2019 году

29 января 2019 09:59
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«Дубровский», «Казанова», кто же следующий?! Почему истории об известных исторических личностях по-прежнему не теряют актуальности и насколько совместима атмосфера прошлого с жанром мюзикла?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Дорофеева, режиссёр, художественный руководитель продюсерского центра «Арт-мажор» Белорусского государственного университета культуры и искусств – Александр Вавилов и артистка «Театра песни Ирины Дорофеевой» – Дарья Хмельницкая.

Дарья Хмельницкая планирует представлять Беларусь на «Славянском базаре» в 2019 году-1

Почему именно эта тема выбрана? В чем основная идея проекта? Как Дарья Хмельницкая проходила кастинг? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Культура # Культура # Ирина Дорофеева # Александр Вавилов # Дарья Хмельницкая # Фотофакт

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