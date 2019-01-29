Дарья Хмельницкая планирует представлять Беларусь на «Славянском базаре» в 2019 году

«Дубровский», «Казанова», кто же следующий?! Почему истории об известных исторических личностях по-прежнему не теряют актуальности и насколько совместима атмосфера прошлого с жанром мюзикла?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Дорофеева, режиссёр, художественный руководитель продюсерского центра «Арт-мажор» Белорусского государственного университета культуры и искусств – Александр Вавилов и артистка «Театра песни Ирины Дорофеевой» – Дарья Хмельницкая.