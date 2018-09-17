Юбилейный сезон «Тэатральнага куфара» открывается 17 сентября

Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» открывает таланты поклонникам сценического мастерства. Уже ставший легендарным фестиваль отмечает юбилей – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых масштабных культурных проектов БГУ. Основные театральные действия юбилейного сезона развернутся на сценах Минска. Обширная программа «Тэатральнага куфара» включает 22 спектакля, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран.

Будет организована и специальная программа для детей. Шесть театрализованных постановок подготовили юные артисты в возрасте от 6 до 16 лет. Одним из самых зрелищных действий станет традиционный проект фестиваля «Куфар-in-Motion».