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Юбилейный сезон «Тэатральнага куфара» открывается 17 сентября

17 сентября 2018 06:33
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Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» открывает таланты поклонникам сценического мастерства. Уже ставший легендарным фестиваль отмечает юбилей – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный сезон «Тэатральнага куфара» открывается 17 сентября-1

Это один из самых масштабных культурных проектов БГУ. Основные театральные действия юбилейного сезона развернутся на сценах Минска. Обширная программа «Тэатральнага куфара» включает 22 спектакля, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран.

Юбилейный сезон «Тэатральнага куфара» открывается 17 сентября-4

Будет организована и специальная программа для детей. Шесть театрализованных постановок подготовили юные артисты в возрасте от 6 до 16 лет. Одним из самых зрелищных действий станет традиционный проект фестиваля «Куфар-in-Motion».

Юбилейный сезон «Тэатральнага куфара» открывается 17 сентября-7

Кому будет вручен главный приз «Тэатральнага куфара» по традиции решит зритель, оценивая каждый спектакль после просмотра по пятибалльной системе. Профессиональное мнение выскажет авторитетное международное жюри.

# Театр # Культура # Фотофакт

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