Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске

Новости Беларуси. Поезд, парящий в воздухе. Такой мурал на Куйбышева красуется на корпусе минского завода «Горизонт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изображение приурочено к урбан-арт фестивалю «Vulica Brasil».
Новости Беларуси. Поезд, парящий в воздухе. Такой мурал на Куйбышева красуется на корпусе минского завода «Горизонт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изображение приурочено к урбан-арт фестивалю «Vulica Brasil».
Белорусские и бразильские художники дают простор своему таланту и фантазиям: рисуют на банках, трамваях, мостах, скульптурах. Автор поезда – белорус Андрей Бусел.
Изображение символизирует разлом времени и пространства. Рио-де Жанейро – Минск – поезд домчит вас за минуту.
Около 56 арт-объектов было создано за время проведения фестивалей «бразильских улиц». И это только начало. Жители столицы уверены, от таких художественных произведений Минск засияет ещё ярче.