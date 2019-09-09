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Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске

09 сентября 2019 19:24
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Новости Беларуси. Поезд, парящий в воздухе. Такой мурал на Куйбышева красуется на корпусе минского завода «Горизонт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изображение приурочено к урбан-арт фестивалю «Vulica Brasil».

Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске-1

Белорусские и бразильские художники дают простор своему таланту и фантазиям: рисуют на банках, трамваях, мостах, скульптурах. Автор поезда – белорус Андрей Бусел.

Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске-4

Изображение символизирует разлом времени и пространства. Рио-де Жанейро – Минск – поезд домчит вас за минуту.

Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске-7

Около 56 арт-объектов было создано за время проведения фестивалей «бразильских улиц». И это только начало. Жители столицы уверены, от таких художественных произведений Минск засияет ещё ярче.

Концептуальный мурал в виде парящего поезда появился в Минске-10

# Граффити # Культура # Фотофакт

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