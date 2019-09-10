«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова

Новости Беларуси. Памятная дата. В Минске вспоминают композитора, народного артиста СССР и Беларуси Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября маэстро исполнилось бы 90 лет.

Он был успешен в разных жанрах, среди его творений – опера «Мастер и Маргарита», балеты «Маленький принц», «Альпийская баллада», множество симфоний, ораторий и кантат. Кроме того, композитор успешно работал в кино.

Евгений Глебов похоронен на Московском кладбище. Сегодня возложить цветы к его могиле пришли коллеги и самые близкие люди.

Лариса Глебова, вдова Евгения Глебова:

В мое время были великие имена, были великие люди, которые оставили великолепную спадчыну, преодолевая определенные трудности, несправедливости и разные обстоятельства, которые сопутствуют жизни, особенно в те времена. Надо памяти этих людей поклониться и не забывать их. Это главное.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Беларуси:

Пришли сюда, на Московское кладбище, для того, чтобы почтить память великого человека и подумать над тем, как дальше работать над увековечиванием этой памяти. А то, что в репертуаре Большого театра появятся его произведения, в этом ни у кого нет сомнений.