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«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова

10 сентября 2019 18:56
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Новости Беларуси. Памятная дата. В Минске вспоминают композитора, народного артиста СССР и Беларуси Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября маэстро исполнилось бы 90 лет.

«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова-1

Он был успешен в разных жанрах, среди его творений – опера «Мастер и Маргарита», балеты «Маленький принц», «Альпийская баллада», множество симфоний, ораторий и кантат. Кроме того, композитор успешно работал в кино.

«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова-4

Евгений Глебов похоронен на Московском кладбище. Сегодня возложить цветы к его могиле пришли коллеги и самые близкие люди.

«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова-7

Лариса Глебова, вдова Евгения Глебова:
В мое время были великие имена, были великие люди, которые оставили великолепную спадчыну, преодолевая определенные трудности, несправедливости и разные обстоятельства, которые сопутствуют жизни, особенно в те времена. Надо памяти этих людей поклониться и не забывать их. Это главное.

«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова-10

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Беларуси:
Пришли сюда, на Московское кладбище, для того, чтобы почтить память великого человека и подумать над тем, как дальше работать над увековечиванием этой памяти. А то, что в репертуаре Большого театра появятся его произведения, в этом ни у кого нет сомнений.

«Были великие имена, были великие люди». В Минске вспоминали композитора Евгения Глебова-13

Вечером у ратуши прозвучали лучшие произведения Евгения Глебова в исполнении оркестра Белорусской государственной академии музыки.

# Белорусская музыка # Культура # Евгений Глебов # Лариса Глебова # Владимир Гридюшко # Фотофакт

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