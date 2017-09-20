«Японская осень» в Минске: что посмотреть и куда сходить

Новости Беларуси. «Японская осень пришла в Минск». Это традиционный фестиваль культуры страны Восходящего солнца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В его рамках прошли мастер-классы по айкидо.
На такую тренировку мог прийти любой желающий, и уже за первое посещение освоить некоторые азы айкидо. А помимо приемов участникам рассказали об истории этого боевого искусства.
Александр Лепешкевич, инструктор по акидо:
Айкидо считает, что каждого человека уже внутри есть все, что нужно. Проблема в том, что мы не можем это как-то правильно организовать. Для того, чтобы правильно организовать, это называется «соединить свой ум и свое тело».
Всего в рамках фестиваля пройдет множество мероприятий. Основные – в октябре. Будут и показательные матчи по японским шахматам, и показ шедевров Куросавы и современных режиссеров, и знаменитый фестиваль «Хиган».
В общем, йокосо, или добро пожаловать.