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Премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского представили в Театре-студии киноактера

28 апреля 2017 08:31
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В театре-студии киноактёра премьера – народный артист и художественный руководитель театра Александр Ефремов поставил «Волки и овцы» Александра Островского. Всю неделю накануне зрителям не показывали основной репертуар – комедийную классику репетировали с утра до вечера на сцене с полными декорациями и костюмами. 

26 и 27 апреля состоялись первые показы. Как спектакль воспринял зритель, и какие впечатления от своей игры получили сами актёры? Подробнее – артисты театра-студии киноактёра: Анатолий Гурьев, Яна Ходанович и Сергей Лапаницын. 

# Театр # Культура # Фотофакт

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