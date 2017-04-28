Премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского представили в Театре-студии киноактера

В театре-студии киноактёра премьера – народный артист и художественный руководитель театра Александр Ефремов поставил «Волки и овцы» Александра Островского. Всю неделю накануне зрителям не показывали основной репертуар – комедийную классику репетировали с утра до вечера на сцене с полными декорациями и костюмами.

26 и 27 апреля состоялись первые показы. Как спектакль воспринял зритель, и какие впечатления от своей игры получили сами актёры? Подробнее – артисты театра-студии киноактёра: Анатолий Гурьев, Яна Ходанович и Сергей Лапаницын.