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Фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна 2017 пройдёт в Минске с 1 по 10 мая

28 апреля 2017 07:32
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С 1 по 10 мая исторический центр Минска, улицы и дворики Верхнего Города превратятся в интересный, зелёный Ландшафтный фестиваль, на котором можно будет увидеть интересные инсталляции, принять участие в зрительском голосовании конкурса ландшафтных проектов, узнать имя лучшего ландшафтного дизайнера страны в этом году, послушать семинары о дизайне участков и принять участие в мастер-классе по созданию декоративного фонтана, цветника своими руками, научиться обрезке растений у специалистов и многое другое.

Этот праздник городской и садовой красоты ежегодно организует Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии Беларуси. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ландшафтный дизайнер – Ольга Нестерук и архитектор, куратор Минского фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна-2017 – Андрей Коровянский.  

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Дизайн # Андрей Коровянский # Ольга Нестерук

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