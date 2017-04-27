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Творчество поколения Маслениковых: художественная выставка открылась в представительстве Эквадора в Минске

27 апреля 2017 17:26
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Новости Беларуси. Посольство как арт-пространство, а искусство как дипломатия. В представительстве Эквадора открылась художественная выставка, на которой представлено творчество трех поколений семьи Маслениковых. На полотнах изображена белорусская природа. Эти пейзажи обладают не только художественной ценностью, но и сближают два народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Творчество поколения Маслениковых: художественная выставка открылась в представительстве Эквадора в Минске-1

Павел Маслеников, художник:
Это белорусская природа, белорусский пейзаж. Разница в нюансах, в манере написания. Дед был более экспрессивный, больше экспрессионистом был, больше цвета. Отец больше любил и любит композицию, четкий рисунок. Я стараюсь найти какой-то компромисс.

Творчество поколения Маслениковых: художественная выставка открылась в представительстве Эквадора в Минске-4

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
В работе посольства имеет значение не только политический аспект, но и культурный. Это прекрасная база для сотрудничества между двумя странами. У меня самого дома есть несколько картин белорусских художников.

Посольство Эквадора принимает у себя художественные выставки не впервые. Экспозиция из 40 полотен продолжает цикл «Встречи». Ранее здесь выставлялись картины Юрия Подолина, а также работы известных художников Южной Америки.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Карлос Ларреа Давила # Павел Маслеников

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