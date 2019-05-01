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Ядвиге Поплавской – 70 лет. Президент Беларуси поздравил певицу с юбилеем

01 мая 2019 07:37
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Новости Беларуси. Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает 1 мая юбилей. Певице исполнилось 70 лет.

С юбилеем Ядвигу Поплавскую поздравил Президент Беларуси.

В поздравлении говорится: «Благодаря исключительному таланту и работоспособности Вы стали образцом высокого профессионального мастерства, примером преданного и неутомимого служения национальному искусству».

Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная творческая деятельность артистки является яркой страницей в истории белорусской эстрады.

«Каждой песне Вы отдаете частицу своего сердца, зачаровывая слушателей не только чудесным голосом, но и богатством чувств, удивительной красотой  женской души, способной надеяться, верить и любить». Президент Беларуси пожелал Ядвиге Поплавской крепкого здоровья, успехов и добра.

Ядвига Поплавская родилась в Воложинском районе в музыкальной семье. Является одной из основательниц ВИА «Верасы», в котором познакомилась с будущим супругом – Александром Тихановичем. Впоследствии супруги будут выступать дуэтом. Исполнители помогли стартовать карьерам многих молодых артистов.  

После смерти супруга в 2017 году Ядвига Поплавская продолжила музыкальную деятельность – она выступает сольно и вместе с дочерью – Анастасией Тиханович.

В 2005 году Ядвига Поплавская получила звание народной артистки Беларуси.

Ядвига Поплавская: «Ещё при Саше возникла идея детской студии. У нас такое раннее эстетическое воспитание» (читать далее).

# Белорусские исполнители # Культура # Ядвига Поплавская

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