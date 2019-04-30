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В Минске началась неделя культуры Японии: куда стоит сходить

30 апреля 2019 19:53
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Новости Беларуси. В столицу заглянула японская весна. Тематическая неделя 30 апреля началась с лекции о кимоно – национальном костюме японцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске началась неделя культуры Японии: куда стоит сходить-1

История этого убранства давняя и является одной из самых важных страниц декоративного искусства страны. Минчане узнали о культуре Японии, истории возникновения народного костюма и особенностях его шитья.

В Минске началась неделя культуры Японии: куда стоит сходить-4

Уже 1 мая в полдень в Сендайском сквере можно будет поучаствовать в чайной церемонии. А 2 мая в музыкальном театре откроется выставка картин и дизайнерских вещей. Любителей японских шахмат ждут в Доме Дружбы 5 и 6 мая с 10:00 до 18:00.

В Минске началась неделя культуры Японии: куда стоит сходить-7

# Беларусь-Япония # Культура # Фотофакт

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