В Минске началась неделя культуры Японии: куда стоит сходить

Новости Беларуси. В столицу заглянула японская весна. Тематическая неделя 30 апреля началась с лекции о кимоно – национальном костюме японцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

История этого убранства давняя и является одной из самых важных страниц декоративного искусства страны. Минчане узнали о культуре Японии, истории возникновения народного костюма и особенностях его шитья.

Уже 1 мая в полдень в Сендайском сквере можно будет поучаствовать в чайной церемонии. А 2 мая в музыкальном театре откроется выставка картин и дизайнерских вещей. Любителей японских шахмат ждут в Доме Дружбы 5 и 6 мая с 10:00 до 18:00.