«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»

Новости Беларуси. «Творчасць маладых». Белорусская академия музыки в праздничные для всего христианского мира дни открыла III Пасхальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники – лучшие студенческие коллективы, в том числе из Грузии, Эстонии и России. Три дня они будут исполнять произведения разных эпох и стилей – от симфонической до колокольной музыки.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Само название фестиваля свидетельствует о всеобщей радости христианского мира в этот удивительный период – от Пасхи до Вознесения, когда действительно торжествует душа. Душа торжествует тогда, когда существует гармония и красота. Поэтому это настолько органично, что вообще не очень ловко проводить грань между музыкой духовной и светской.
30 апреля в афише выступления солистов Большого театра Беларуси, а также студентов Новосибирской консерватории имени Глинки. Насладиться редкими произведениями можно будет до 3 мая.