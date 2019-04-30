«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»

Новости Беларуси. «Творчасць маладых». Белорусская академия музыки в праздничные для всего христианского мира дни открыла III Пасхальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники – лучшие студенческие коллективы, в том числе из Грузии, Эстонии и России. Три дня они будут исполнять произведения разных эпох и стилей – от симфонической до колокольной музыки.