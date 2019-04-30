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«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»

30 апреля 2019 08:09
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Новости Беларуси. «Творчасць маладых». Белорусская академия музыки в праздничные для всего христианского мира дни открыла III Пасхальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники – лучшие студенческие коллективы, в том числе из Грузии, Эстонии и России. Три дня они будут исполнять произведения разных эпох и стилей – от симфонической до колокольной музыки.

«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»-1

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Само название фестиваля свидетельствует о всеобщей радости христианского мира в этот удивительный период – от Пасхи до Вознесения, когда действительно торжествует душа. Душа торжествует тогда, когда существует гармония и красота. Поэтому это настолько органично, что вообще не очень ловко проводить грань между музыкой духовной и светской.

30 апреля в афише выступления солистов Большого театра Беларуси, а также студентов Новосибирской консерватории имени Глинки. Насладиться редкими произведениями можно будет до 3 мая.

«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»-4

«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»-6

«Торжествует душа». Белорусская академия музыки открыла III Пасхальный фестиваль «Творчасць маладых»-8

# Музыкальное искусство # Культура # Екатерина Дулова # Фотофакт

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