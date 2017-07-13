Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь

Новости Беларуси. На главной сцене «Славянского базара» идут последние приготовления к церемонии открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репетиции не прекращались целый день. Зрителя ждет целая россыпь звездных имен: Тамара Гвердцители (кстати, обладатель новой именной звезды на Аллее звезд), Григорий Лепс, Зара, Дмитрий Колдун, NaviBand – это лишь некоторые имена из длинного списка. На сцену выйдут и представители жюри.

Виктория Алешко, певица:

Со «Славянского базара», мне кажется, начинается многих артистов, наших и не только, карьера. И со мной тоже практически получилось так же. Не очень удачным было мое выступление в конкурсе когда-то давно, в 2000 году. Но вы знаете, тем не менее, это дало мне такую закалку, что, в общем-то, через много лет я не только осталась артисткой, не только собираю залы, но еще и получила почетное звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

В 2017 году на фестиваль аккредитованы представители более чем 100 СМИ. Среди журналистов и внушительный десант нашего телеканала. Репортеры СТВ постараются не упустить ни одного важного события.