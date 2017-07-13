Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь
Новости Беларуси. На главной сцене «Славянского базара» идут последние приготовления к церемонии открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репетиции не прекращались целый день. Зрителя ждет целая россыпь звездных имен: Тамара Гвердцители (кстати, обладатель новой именной звезды на Аллее звезд), Григорий Лепс, Зара, Дмитрий Колдун, NaviBand – это лишь некоторые имена из длинного списка. На сцену выйдут и представители жюри.
Виктория Алешко, певица:
Со «Славянского базара», мне кажется, начинается многих артистов, наших и не только, карьера. И со мной тоже практически получилось так же. Не очень удачным было мое выступление в конкурсе когда-то давно, в 2000 году. Но вы знаете, тем не менее, это дало мне такую закалку, что, в общем-то, через много лет я не только осталась артисткой, не только собираю залы, но еще и получила почетное звание заслуженной артистки Республики Беларусь.
В 2017 году на фестиваль аккредитованы представители более чем 100 СМИ. Среди журналистов и внушительный десант нашего телеканала. Репортеры СТВ постараются не упустить ни одного важного события.
Крис де Бург, певец:
Рад быть первый раз в Витебске. Прекрасный город. Только что закончил длинный европейский тур: две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь. Прекрасные люди, очень дружелюбные. Я уже хочу сюда вернуться снова. Думаю, секрет долголетия этого фестиваля – хорошая, профессиональная работа организаторов.
Как разрешилась главная интрига 13 июля в Витебске можно узнать здесь.