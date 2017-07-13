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В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске

13 июля 2017 17:58
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Новости Беларуси. И мы вновь возвращаемся в фестивальный Витебск, где вот-вот начнётся официальная церемония открытия Славянского базара,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске -1

Ну а в эти минуты в концертном зале Витебск проходит концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу.

Сегодня музыканту исполнилось бы 65 лет. Свой личный праздник он много лет отмечал на именно «Славянском базаре».

В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске -4

В память о коллеге любимые песни из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской исполняют известные музыканты.

В зрительном зале нет свободных мест - это в очередной раз доказывает, что Александр Тихонович народным был не только по званию.

В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске -7

# Культура # Фотофакт # Ушел из жизни Александр Тиханович

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