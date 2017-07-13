В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске

Новости Беларуси. И мы вновь возвращаемся в фестивальный Витебск, где вот-вот начнётся официальная церемония открытия Славянского базара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а в эти минуты в концертном зале Витебск проходит концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу.

Сегодня музыканту исполнилось бы 65 лет. Свой личный праздник он много лет отмечал на именно «Славянском базаре».