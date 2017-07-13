В зале нет свободных мест: концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу в Витебске

Новости Беларуси. И мы вновь возвращаемся в фестивальный Витебск, где вот-вот начнётся официальная церемония открытия Славянского базара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И мы вновь возвращаемся в фестивальный Витебск, где вот-вот начнётся официальная церемония открытия Славянского базара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ну а в эти минуты в концертном зале Витебск проходит концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу.
Сегодня музыканту исполнилось бы 65 лет. Свой личный праздник он много лет отмечал на именно «Славянском базаре».
В память о коллеге любимые песни из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской исполняют известные музыканты.
В зрительном зале нет свободных мест - это в очередной раз доказывает, что Александр Тихонович народным был не только по званию.