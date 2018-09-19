«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Новости Беларуси. Все дороги ведут… на «Куфар». В Минск съезжаются театралы из 12 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми в белорусскую столицу прилетели артисты из Узбекистана – молодежный театр движения «Лик». Актеры из Ташкента дебютируют на минской сцене, однако критики уже прочат постановке успех. Пластический спектакль «Из глубины воззвав к Тебе…» основан на реальных событиях. На языке танца зрителю расскажут удивительную историю о молодых людях с ограниченными возможностями. Корреспондент Татьяна Ревизоре – о театре с инклюзией и драматургии жизни.

История его персонажа будто списана… Нет, не списана – на самом деле взята из жизни Валеры. Главный герой – инвалид-колясочник. Взрослея, он ищет точки соприкосновения с другими людьми и миром в принципе. Каждый встречный – равно новый шаг, новое открытие, новый подвиг.

И это больше, чем просто роль, ведь у Валеры тяжелая форма ДЦП. Он не может рассказать, но голос заменяет танец. «Из глубины воззвав к Тебе» – пластический спектакль, который увидит минский зритель.

Лилия Севастьянова, художественный руководитель театра движения «Лик» (Узбекистан):

Валера у нас с самого начала, то есть уже 18 лет. Работа наша – правильно ее будет назвать диалогом, взаимообогащением. Когда идет вперед душа, и тело тянется за ней, это очень гармоничное движение, потому что в нем соединяется и мысль, и чувство, и тело.

Театру «Лик» из Ташкента почти 40 лет. Из хореографического ансамбля он вырос в интеграционный. Сегодня в коллективе 40 человек, более 20 – актеры с инвалидностью: «колясочники», глухонемые, незрячие, ребята с ДЦП и аутизмом.

Илья Останин, балетмейстер театра движения «Лик» (Узбекистан):

Банальный такой девиз, но все здесь равны. Он здесь не может поднять руку, здесь не может поднять ногу. Всегда можно найти какой-то выход из этого положения, если говорить про танцевальную импровизацию, поэтому лично для меня это не имеет никакого значения.

Названия и темы спектаклей основаны на реальных событиях. Даже к хореографии здесь особый подход: она не сочиняется, а рождается в процессе импровизации. Сюжеты из жизни актеры воплощают в «говорящих» движениях, там, где зритель видит на уровне души. Сегодня в репертуаре театра около 20 спектаклей. Инвалидность и искусство вместе как «чеховское ружье», выстрелившее громко, пусть и не сразу.

Фарангиз Вахитова, актриса театра движения «Лик» (Узбекистан):

Когда я начала танцевать, я стала слушать сердцем. Понимать и чувствовать людей, которые находятся со мной рядом в театре. Я слышу даже музыку. Слышу ее сердцем.

Анастасия Плотникова, актриса Театра движения ЛИК (Узбекистан):

Для меня это возможность выразить то, что, возможно, я никогда бы не сказала в жизни. Возможно даже не осознала бы. Но через движение, через импровизацию, через взаимодействие с партнерами я так или иначе это высказываю. И я знаю, что меня всегда услышат и поддержат. Хочется подружиться с белорусским зрителем. Хочется, конечно, чтобы нас здесь знали. Потому что в России нас уже знают, а вот с Беларусью мы еще не знакомы.