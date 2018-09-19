Правда, ломающая стереотипы. БелТА совместно с музеем ВОВ запускает уникальный исторический проект

Новости Беларуси. Исторический эксклюзив в открытом доступе. Информагенство БелТА совместно с музеем истории Великой Отечественной войны запускает проект, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейную дату наша страна отметит в 2019 году. Зеленая экономика лесных сопротивленцев, новогодние празднования в военное лихолетье. Уникальные факты о жизни партизан впервые будут обнародованы на специальном сайте.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Запускаемся мы сейчас, именно в сентябре, потому что 23 сентября освобожден первый районный центр Беларуси – Комарин. Поэтому мы хотели стартовать именно в сентябре, когда мы начинаем отмечать 75-летие освобождения Беларуси. На этом сайте будут те фотографии, которые есть в фотоархиве БелТА. На сегодня мы отобрали 50 фотографий, но уверены, что найдем еще.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В этих журналах отражен большой объем информации, которая касается не только боевых операций. Всегда партизанское движение воспринимают именно с точки зрения боевых операций на оккупированных территориях. Там огромное количество информации про бытовые моменты. Когда начинаешь читать конкретные моменты по бытовой жизни и по боевым операциям, для себя открываешь очень многое.