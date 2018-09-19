«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов
Новости Минска. История военного кладбища, расположенного в самом центре Минска, началась еще в 1840-ых. Определить место первой могилы специалисты не могут. Самые ранние захоронения – сотни надгробий солдат разных войн. Наряду с Кальварийским, некрополь считается одним из самых старых в городе.
Дмитрий Дорошко, протоиерей, ключарь от храма Благоверного князя Александра Невского:
Недалеко, всего в нескольких кварталах находился когда-то Минский военный госпиталь, где умирали солдаты, воевав ещё во Вторую русско-турецкую войну, крымскую, как ещё её иногда называют. Многие умирали от ран, и для их захоронений было городом выделено место в местечке под названием Долгий Брод, где эти воины нашли место своего последнего пристанища.
В конце позапрошлого века свободного места здесь не осталось, и в 1895 году кладбище закрыли. Новое расположилось по соседству. Территорию чуть позже разделили аллеями: в одной части хоронили пехотинцев, в другой — артиллеристов. Прямо посреди могил возвели храм в честь князя Александра Невского.
Оказалось, печальное место – ниточка, связывающая белорусский и болгарский народы.
Дмитрий Дорошко:
В последнюю русско-турецкую войну русская императорская армия сыграла важное значение в судьбе болгарского народа, потому что боролась за освобождение от османского ига. На этом месте похоронены люди, которые принимали участие в сражении на Шипке, под Плевной. Их имена запечатлены на мемориальных досках в нашем храме. Ежегодно 3 марта, в День Независимости Республики Болгария на это место приезжает посол Болгарии.
И здесь совершается заупокойное богослужение.
С момента постройки церкви прошло больше века!
Храм, возведённый в псевдо-русском стиле, стал украшением города. Здание чудом выстояло во время бомбежки 1941 года. Тогда здесь располагалось большинство офицерских казарм. Один из снарядов разрушил центральный купол и упал прямо перед иконой Святителя Николая. К ней и сегодня бесконечным потоком идут люди.
Павел Королев, краевед, экскурсовод:
Есть свидетельства минчан, что когда началась бомбежка Минска – это третий день войны,
многие люди с этого района бежали на это кладбище и ложились между могил.
Потому что самолёты, пролетая мимо, не видели этих людей. Мужчины говорили женщинам, чтобы они сняли белые косынки. В годы войны эти могилы спасли им жизнь.
В 60-ые над церковью Александра Невского снова сгустились тучи.
Святыню хотели закрыть и переоборудовать в ритуальное бюро!
И только статья в журнале «Московская патриархия», написанная тогдашним настоятелем храма, сохранила церковь невредимой. К тому времени военный некрополь превратился в элитное кладбище – уже с 20-ых годов здесь хоронят чиновников, учёных, писателей.
Павел Королев:
Павлюк Трус прожил всего 25 лет. Когда его положили в лечебницу, он не говорил про то, что он – поэт, он представился просто, как студент. Тогда горевал весь Минск, все белорусские газеты выходили с некрологом, посвященным вот этому известному писателю.
Девушки сильно переживали, потому что это была «звезда» 20-ых годов.
Могила Бенигны Луцевич – матери Янки Купалы. Больше всего поэт пережевал, что не смог эвакуировать близкого человека во время войны из Минска.
По трагическому совпадению их не станет с разницей в один день.
Классика сначала похоронят в Москве, а спустя два десятилетия перевезут прах сюда – рядом с могилой Якуба Коласа.
Павел Королев:
Надо сказать, что захоронение Коласа является особенным памятником истории и культуры. Здесь похоронен не только Якуб Колас. Здесь похоронен его старший сын Данила, также похоронена Мария Дмитриевна – верная спутница жизни Коласа. Малоизвестный факт, что рядом с Янкой Купалой, с Якубом Коласом, неподалёку похоронен и врач этих известных песняров – Николай Бобрик.
Морзон, Сикорский, Чёрный, Варвашеня – всего свыше трех тысяч могил.
Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений, но сюда продолжают водить экскурсии, а на старые надгробья изо дня в день кладут свежие цветы. Ведь забвение – вторая смерть!