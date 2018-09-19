Прямой эфир

«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов

19 сентября 2018 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов-0

Новости Минска. История военного кладбища, расположенного в самом центре Минска, началась еще в 1840-ых. Определить место первой могилы специалисты не могут. Самые ранние захоронения – сотни надгробий солдат разных войн. Наряду с Кальварийским, некрополь считается одним из самых старых в городе.
Дмитрий Дорошко, протоиерей, ключарь от храма Благоверного князя Александра Невского:
Недалеко, всего в нескольких кварталах находился когда-то Минский военный госпиталь, где умирали солдаты, воевав ещё во Вторую русско-турецкую войну, крымскую, как ещё её иногда называют. Многие умирали от ран, и для их захоронений было городом выделено место в местечке под названием Долгий Брод, где эти воины нашли место своего последнего пристанища.
В конце позапрошлого века свободного места здесь не осталось, и в 1895 году кладбище закрыли. Новое расположилось по соседству. Территорию чуть позже разделили аллеями: в одной части хоронили пехотинцев, в другой — артиллеристов. Прямо посреди могил возвели храм в честь князя Александра Невского.

Оказалось, печальное место – ниточка, связывающая белорусский и болгарский народы.

«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов-3

Дмитрий Дорошко:
В последнюю русско-турецкую войну русская императорская армия сыграла важное значение в судьбе болгарского народа, потому что боролась за освобождение от османского ига. На этом месте похоронены люди, которые принимали участие в сражении на Шипке, под Плевной. Их имена запечатлены на мемориальных досках в нашем храме. Ежегодно 3 марта, в День Независимости Республики Болгария на это место приезжает посол Болгарии.

И здесь совершается заупокойное богослужение.

«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов-6

С момента постройки церкви прошло больше века!

Храм, возведённый в псевдо-русском стиле, стал украшением города. Здание чудом выстояло во время бомбежки 1941 года. Тогда здесь располагалось большинство офицерских казарм. Один из снарядов разрушил центральный купол и упал прямо перед иконой Святителя Николая. К ней и сегодня бесконечным потоком идут люди.

Павел Королев, краевед, экскурсовод:
Есть свидетельства минчан, что когда началась бомбежка Минска это третий день войны,

многие люди с этого района бежали на это кладбище и ложились между могил.

Потому что самолёты, пролетая мимо, не видели этих людей. Мужчины говорили женщинам, чтобы они сняли белые косынки. В годы войны эти могилы спасли им жизнь.

В 60-ые над церковью Александра Невского снова сгустились тучи.

Святыню хотели закрыть и переоборудовать в ритуальное бюро!

«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов-9

И только статья в журнале «Московская патриархия», написанная тогдашним настоятелем храма, сохранила церковь невредимой. К тому времени военный некрополь превратился в элитное кладбище – уже с 20-ых годов здесь хоронят чиновников, учёных, писателей.
Павел Королев:
Павлюк Трус прожил всего 25 лет. Когда его положили в лечебницу, он не говорил про то, что он  поэт, он представился просто, как студент. Тогда горевал весь Минск, все белорусские газеты выходили с некрологом, посвященным вот этому известному писателю.

Девушки сильно переживали, потому что это была «звезда» 20-ых годов.

«Это была «звезда» 20-ых годов»: кто похоронен на Военном кладбище и как могилы спасли жизни жителям соседних домов-12

Могила Бенигны Луцевич – матери Янки Купалы. Больше всего поэт пережевал, что не смог эвакуировать близкого человека во время войны из Минска.

По трагическому совпадению их не станет с разницей в один день.

Классика сначала похоронят в Москве, а спустя два десятилетия перевезут прах сюда – рядом с могилой Якуба Коласа.

Павел Королев:
Надо сказать, что захоронение Коласа является особенным памятником истории и культуры. Здесь похоронен не только Якуб Колас. Здесь похоронен его старший сын Данила, также похоронена Мария Дмитриевна – верная спутница жизни Коласа. Малоизвестный факт, что рядом с Янкой Купалой, с Якубом Коласом, неподалёку похоронен и врач этих известных песняров – Николай Бобрик.

Морзон, Сикорский, Чёрный, Варвашенявсего свыше трех тысяч могил.

Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений, но сюда продолжают водить экскурсии, а на старые надгробья изо дня в день кладут свежие цветы. Ведь забвение – вторая смерть!

# Храмы Минска # Культура # Дмитрий Дорошко # Павел Королев

Другие новости рубрики

Все новости
Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»
19 сентября 2018 11:26

Борисовская епархия: «Идеал, который поставил перед нами Христос, недостижим, но стремиться к нему надо»

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей?
19 сентября 2018 07:36

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей?

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»
19 сентября 2018 07:34

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»