«В шутку называю это увлечение болезнью – котофренией». Бизнесмен коллекционирует всё, связанное с котами

5 тысяч кошек в различных ипостасях: гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – любитель кошек Василий Супрунюк. Вы верите в реинкарнацию? Может быть, Вы в прошлой жизни были котом или жрецом? Василий Супрунюк, коллекционер, бизнесмен:

Я и в прошлой жизни был котом, и в этой остаюсь им. Надеюсь, и в будущей – буду. Мне в этом образе вполне комфортно. Что именно Вас так привлекло в этих прекрасных животных? Василий Супрунюк:

История у меня есть и реальная, и немножко выдуманная, в которую я уже и сам поверил. На самом деле, всё произошло неожиданно, но не внезапно. Я в шутку называю это увлечение болезнью – котофренией. Говорят, есть такая серьёзная болезнь – котофрения. Она сродни известной шизофрении. Не будем проводить полные параллели, но болезнь подкралась незаметно. Вы отдаете отчёт, что Вы больны, да? Василий Супрунюк:

Да. Я отдаю отчёт, и когда я встречаю подобного человека с подобным увлечением, я всегда говорю ему, что будем лежать в одной палате.

А любовь взаимная? Как коты относятся к Вам? Сколько у Вас котов? Василий Супрунюк:

По поводу любви – однозначно любят. А сколько – это очень сложный вопрос, потому что они у меня в разных местах. Если, допустим говорить про вот этих… Про живых: дома у меня, конечно же, есть кот. И в Минске в квартире есть, и в Барановичах. Не знаю, где сейчас основная квартира. И ещё один кот есть передвижной, которого я вожу в переноске. Он очень хорошо переносит передвижение. И ещё у меня коты живут у офисах моей фирмы. В общем, окружили талисманами со всех сторон. И помимо живых котов, у Вас ещё есть воплощения их совершенно разных видов. Сколько насчитывает Ваша коллекция? Проводили подсчёты? Василий Супрунюк:

Да, проводили по-научному. Имеется база данных. Фотографируется, описание, идёт привязка к ссылке на сайты, имена художников, авторов. И там под 6 тысяч наиболее ценных – это авторские работы. Я сотрудничаю со многими художниками, галереями. Какие-то вещи делаются под заказ, какие-то вещи я пытаюсь найти. Вот сейчас я охочусь за мексиканским художником Серхио Бустаманте. И нечаянно узнал, что в Санкт-Петербурге есть его салон, и там можно что-то купить. Он такой – Дали №2.

Что Вы сегодня принесли с собой? Я сначала подумала, что это Царевна-лягушка, но нет! Василий Супрунюк:

Калибан – такой есть автор, он дизайнер американский. У него целая серия похожих котов. Часы – гжель, французская шкатулка Ле Мож. Индонезийский вид – перламутром покрыт. Это мангровое дерево, судя по весу, покрывается перламутром. Старинная пуговица от камзола оловянная XIX века. Украшения, набор для сервировки стола, чтобы ножичек не запачкал скатерть. Есть абсолютно необычные вещи: чесалки для спины, трубки курительные в виде кота, тумбочки, абажуры, лампочки. То есть, Вы собираете не только мелкие фигуры? Василий Супрунюк:

У меня есть огромные фигуры, крупные фигуры – метровые, 1,5-метровые. Как жена Ваша относится к Вашей коллекции? Василий Супрунюк:

Она, конечно же, терпит, и, молча, как это положено хорошей жене, она терпит и помогает мне.

Знаете, есть такой тест: если мужчина предпочитает кошек или котов в качестве питомцев, он хорошо понимает женщин. Если собак – дела плохи, и им женщин никогда не понять. Вы со своей позиции что можете сказать? Василий Супрунюк:

Ой, наверное, правда в этом есть. Потому что я руковожу большим коллективом – он практически женский. Там под 200 человек работниц, и мне с ними легче работать, скажу честно. У Вас уже есть музей. Что Вы ещё хотите сделать на благо котов? Василий Супрунюк:

Честно говоря, я бы не стал это называть музеем. Это выставка коллекции, потому что музей котов у нас в городе есть. Выставка пока бесплатная, и будет бесплатной до тех пор, пока мы не сделаем объект, о котором я мечтаю. Это приют – такое место, куда люди будут приходить посмотреть это, и заодно будут видеть живых, которых можно будет взять. Которые попали с Гурского. Хочется, чтобы, когда люди берут животных, чтобы всё это сопровождалось радостью. Я хочу сделать такое место. Дай Бог, чтобы всё получилось.

Самый ценный экспонат Вашей коллекции? Василий Супрунюк:

Ценный не со стороны денег, а что его очень пас: сейчас пришел с виду не очень впечатляющий, он без золота, без инкрустаций фарфоровый котик из Харькова от Славы Леонтьева и Анны Сташенко. Мне его долго делали, откладывали по разным причинам. Я его ждал два года. Он, конечно, недешёвый. Но мое ожидание, и потом совпадение реальности с ожидаемым – это высший пилотаж! Это здорово! Ещё у меня есть огромный американский кот из Америки. Он шёл и не должен был, по идее, разбиться. Но он дошёл ко мне буквально разбитый в щепки. И мой сын младший Игорь восстановил его так, что люди даже не замечают стыков. Потому что при склейке возникают десятки долей миллиметров смещения, и потом уже на крупной поверхности вытекают в какие-то крупные дефекты. В одном из интервью Вы сказали, что коллекция кошек научила Вас разбираться в искусстве. В принципе, это уже сейчас заметно. Но каким образом это произошло?