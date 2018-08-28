Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»

Глядя на Вас, можно сказать, что Вы – состоявшаяся личность. Вы с этим согласны?

Павел Деревянко, актёр:

Отчасти, да. Но ещё всё у меня впереди. Лучшие роли я ещё свои не сыграл. Но уже многое сделано, конечно, за плечами в свои 42 года.

Я строю дом в Таганроге, посадил дерево.

То есть, уже многое из того, что нужно было, сделал.