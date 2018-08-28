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Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»

28 августа 2018 10:52
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.

Глядя на Вас, можно сказать, что Вы состоявшаяся личность. Вы с этим согласны?

Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»-1


Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

Павел Деревянко, актёр:
Отчасти, да. Но ещё всё у меня впереди. Лучшие роли я ещё свои не сыграл. Но уже многое сделано, конечно, за плечами в свои 42 года.

Я строю дом в Таганроге, посадил дерево.

То есть, уже многое из того, что нужно было, сделал.

Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»-4


Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

Остался сын?

Павел Деревянко:
Остался сын, кстати, да.

Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»-7


Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»

# Российские актеры # Культура # Павел Деревянко

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