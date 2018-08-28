Павел Деревянко: «Лучшие роли я ещё свои не сыграл»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Глядя на Вас, можно сказать, что Вы – состоявшаяся личность. Вы с этим согласны?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Глядя на Вас, можно сказать, что Вы – состоявшаяся личность. Вы с этим согласны?
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko
Павел Деревянко, актёр:
Отчасти, да. Но ещё всё у меня впереди. Лучшие роли я ещё свои не сыграл. Но уже многое сделано, конечно, за плечами в свои 42 года.
Я строю дом в Таганроге, посадил дерево.
То есть, уже многое из того, что нужно было, сделал.
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko
Остался сын?
Павел Деревянко:
Остался сын, кстати, да.
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko