Экскурсию для воинов-интернационалистов провели в краеведческом музее Клецка

Новости Беларуси. В районах области продолжают чествовать ветеранов-афганцев.

В Клецком районе для воинов-интернационалистов провели экскурсию в местном краеведческом музее, где еще раз вспомнили трагические события почти 30-летней давности.

И предложили создать фотоэкспозицию, посвященную героям войны в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Захаров, председатель Клецкой районной ассоциации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Жизнь даётся один раз, и её нужно прожить с уважением.

Мы проводим интересные встречи в школах, в лицеях, училищах.

Нас всегда приглашают. Дети остаются довольными после наших встреч. Надо беседовать с детьми, надо им разъяснять. Всё-таки патриотизм должен быть.