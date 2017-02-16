Экскурсию для воинов-интернационалистов провели в краеведческом музее Клецка

Новости Беларуси. В районах области продолжают чествовать ветеранов-афганцев.
В Клецком районе для воинов-интернационалистов провели экскурсию в местном краеведческом музее, где еще раз вспомнили трагические события почти 30-летней давности.
И предложили создать фотоэкспозицию, посвященную героям войны в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сергей Захаров, председатель Клецкой районной ассоциации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Жизнь даётся один раз, и её нужно прожить с уважением.
Мы проводим интересные встречи в школах, в лицеях, училищах.
Нас всегда приглашают. Дети остаются довольными после наших встреч. Надо беседовать с детьми, надо им разъяснять. Всё-таки патриотизм должен быть.