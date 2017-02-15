Первые билеты на концерты «Славянского базара в Витебске» поступят в продажу 17 февраля

Новости Беларуси. Первые билеты на концерты «Славянского базара в Витебске» поступят в продажу уже в ближайшую пятницу. Нынешний старт – самый ранний в 26-летней истории фестиваля.

Первые три дня билеты по традиции будут продаваться только в кассах Витебска. Это своеобразный бонус для жителей гостеприимной северной столицы Беларуси. А уже с 20 февраля пропуск на тот или иной концерт можно будет забронировать в любой точке земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Сейчас, в принципе, любой фестивальный зритель из многих стран мира получает такую возможность – приехать сюда на несколько дней, поприсутствовать на фестивальных проектах в качестве зрителя, возможно, стать болельщиком или поклонником того или иного конкурсанта. Введение безвизового режима повлияет очень на возможность посещения фестивальных проектов, поскольку мы прекрасно понимаем, какое количество иностранцев приезжает к нам в фестивальные дни.

Второй этап продажи билетов стартует через месяц – 17 марта. Тогда будет оглашен полный список именитых гостей. На сегодня свое участие с сольными концертами подтвердили Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Егор Крид, Группы «Руки вверх» и «СПЛИН». Впервые намерены принять участие в фестивале и известные КВНщики.