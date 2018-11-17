«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников детского Евровидения-2018

Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегации из Австралии и Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 ноября в белорусской столице ждут представителей Уэльса и Албании. В числе встречающих и съемочная группа СТВ. Корреспондент Юлия Бешанова одной из первых познакомилась с юными артистами.

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы находимся в Национальном аэропорту Минск. Здесь царит праздничная атмосфера: сегодня мы встречаем первых участников детского Евровидения-2018. Буквально несколько часов назад приземлился первый борт из Австралии. Юных исполнителей встречают как самых настоящих звезд: их проводят через VIP-зал. Здесь же был первый на белорусской земле импровизированный концерт (см. видео).

Сегодня в Минск прибывают четыре делегации: из Австралии, Албании, Сербии и Уэльса. Буквально только что приземлился борт сербской участницы. Ее зовут Бояна Радованович. Девушке 13 лет, она профессионально занимается музыкой. На Евровидении исполнит песню под названием «Свет».

Юлия Бешанова:

Что ты знаешь о нашей стране? Как настроение сейчас? Бояна Радованович, представительница Сербии на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:

Я слышала так много хорошего о вашей стране! Знаю, что Минск очень красивый город, и мне не терпится с ним познакомиться. И так же я знаю, что Президент вашей страны – Александр Лукашенко.

– О чем твоя песня?

– Моя песня о мире и о наслаждении жизнью. Хочу поскорее спеть. Она мне прекрасно подходит, и я уверена, что всех покорю.

– Хочешь ли ты победить на Евровидении?

– Я буду очень рада победить, но для меня уже честь представлять мою страну здесь. Хочу поскорее познакомиться с другими участниками – это будет очень весело.