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«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха

16 ноября 2018 21:25
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Новости Беларуси. Александр Прокотило, Марианна Чакилева и Андрей Игнатенко не упускают возможности пообщаться с миром с помощью кисти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха-1

История Минска и романтика, натюрморты, лирика и красивые здания – каждый имеет свой собственный почерк, но при этом работы художников связывают яркие цвета и контрастная текстура.

«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха-4

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Белорусского национального художественного музея:
Ребята очень талантливые. Они переняли ремесло, не слыша объяснений наставников.

«Я просто не боюсь фантазировать»: в Минске открылась выставка картин живописцев с нарушением слуха-7

Андрей Игнатенко, студент Белорусской государственной академии искусств:
Все мои картины романтичные, и использую необычную технику. Иногда что-то добавляю: у меня используются не только краски, еще у меня используется бумага. Я просто не боюсь фантазировать.

Кстати, название выставка «Мара» получила не случайно. Здесь зашифрованы имена художников. Всего представлено более 20 картин.

# Выставки в Минске # Культура # Надежда Усова # Андрей Игнатенко # Фотофакт

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