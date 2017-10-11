«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову

Новости Беларуси. Новости Беларуси. О любимых картинах директора Национального художественного музея Республики Беларусь, рассказали в программе «Большой завтрак».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мне падабаецца Бялыніцкі-Біруля – вот мы на адной хвалі, я яго разумею. Мне падабаецца ікона «Параскева Пятница» – я на яе гляджу, ад яе зыходзіць такая вот аура, вот, як маці.

Багамацерь, панятна, ну, вот, як маці.

Вельмі многа работ, мастакоў, якія мне падабаюцца, як мастацтвазнаўцу, як мастаку. Той жа Шышкін, той жа Репин, той жа Щемелёв наш, Данцыг мне падабаецца. Цвірка – я проста ад яго балдзею. Як можа чалавек вот так узяць масціхінам – раз-два – напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш, адыходзіш – так цуд. Мне, безумоўна, падабаюцца нашы беларускія мастакі.