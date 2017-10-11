Прямой эфир

«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову

11 октября 2017 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новости Беларуси. О любимых картинах директора Национального художественного музея Республики Беларусь, рассказали в программе «Большой завтрак».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Мне падабаецца Бялыніцкі-Біруля – вот мы на адной хвалі, я яго разумею. Мне падабаецца ікона «Параскева Пятница» – я на яе гляджу, ад яе зыходзіць такая вот аура, вот, як маці.

Багамацерь, панятна, ну, вот, як маці.

Вельмі многа работ, мастакоў, якія мне падабаюцца, як мастацтвазнаўцу, як мастаку. Той жа Шышкін, той жа Репин, той жа Щемелёв наш, Данцыг мне падабаецца. Цвірка – я проста ад яго балдзею. Як можа чалавек вот так узяць масціхінам – раз-два – напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш, адыходзіш – так цуд. Мне, безумоўна, падабаюцца нашы беларускія мастакі.

Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Владимир Прокопцов

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»
11 октября 2017 14:44

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника
11 октября 2017 14:44

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника

Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»
11 октября 2017 14:44

Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»