Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»

Новости Беларуси. Что отличает белорусских художников от других, обсуждали в программе «Большой завтрак».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сёння беларускае мастацтва, у тым ліку, выяўленчае, знаходзіцца на вельмі высокім узроўні. Тыя ж выстаўкі праходзяць па самых розных лініях – МІДа, пасольстваў нашых за мяжой і гэтак далей. Па-першае, таму, што мы не страцілі школу мастацкую, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза. Віцебская школа, ленінградская, Сурікаўскага інстітута, дзе вучыліся нашы выдатная педагогі: і Цвірка, і Данцыг, і Стэльмашонак, і іншыя нашы педагогі-мастакі, якіх, на жаль, ужо многіх няма.

Але гэта традыцыя перадалася.

І сёння і ў мастацкім вучылішчы нашым, Глебава, і ў Акадэміі мастацтваў цудоўныя маладыя людзі. У нас, дарэчы, штогод выстаўляюць дыпломнікі лепшыя работы мінскага мастацкага вучылішча. Паэтаму сёння я лічу, што чым мы можам ганарыцца – гэта наша мастацтва, у тым ліку, выяўленчае. У нас, слава Богу, пакуль што не страчана школа. У Еўропе, канешне, больш модныя перфомансы, актуальнае мастацтва. Усё гэта можа быць, для маладых, але, самае галоўнае, каб не страціць вот эта – базавую адукацыю. Чым мы ганарыліся заўсёды, чым Беларусь можа ганарыцца і зараз.