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Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»

11 октября 2017 14:45
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Новости Беларуси. В День работников культуры в гостях у программы «Большой завтрак» побывал директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов. Говорили о том, каков вклад белорусов в сокровищницу мировой живописи, и чем может гордиться современное белорусское искусство.

Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Владимир Прокопцов

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«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову
11 октября 2017 14:44

«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»
11 октября 2017 14:44

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника
11 октября 2017 14:44

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника