Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»

Новости Беларуси. В День работников культуры в гостях у программы «Большой завтрак» побывал директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов. Говорили о том, каков вклад белорусов в сокровищницу мировой живописи, и чем может гордиться современное белорусское искусство.

Владимир Прокопцов: «Беларускае мастацтва – на вельмі высокім узроўні. Мы не страцілі школу, якую унаследвалі ад часоў Савецкага Саюза»

«Нават супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея лічылі Рушчыца рускім мастаком»: что сделают к юбилею белорусского художника

Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

«Я проста ад яго балдзею. Напэцкаў, здаецца, на халсце, а паглядзіш – так цуд»: какие художники нравятся Владимиру Прокопцову