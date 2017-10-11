Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

Новости Беларуси. О дискуссиях на тему национальной принадлежности знаменитых художников говорили в программе «Большой завтрак».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Усе лічаць, што той жа Шагал – як бы так французкі мастак, расійскі мастак.

Я да гэтага адношуся вельмі так філасофскі.

Шагал – ён над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён – планетарны мастак, ён належыць усім.