Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

Новости Беларуси. О дискуссиях на тему национальной принадлежности знаменитых художников говорили в программе «Большой завтрак».
Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Усе лічаць, што той жа Шагал – як бы так французкі мастак, расійскі мастак.
Я да гэтага адношуся вельмі так філасофскі.
Шагал – ён над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён – планетарны мастак, ён належыць усім.
Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»