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Владимир Прокопцов: «Шагал – над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён належыць усім»

11 октября 2017 14:44
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Новости Беларуси. О дискуссиях на тему национальной принадлежности знаменитых художников говорили в программе «Большой завтрак».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Усе лічаць, што той жа Шагал – як бы так французкі мастак, расійскі мастак.

Я да гэтага адношуся вельмі так філасофскі.

Шагал – ён над Беларусью, над Францыяй, над Расіяй. Ён – планетарны мастак, ён належыць усім.

Владимир Прокопцов: «Як у бацькі, у мяне, у дырэктара, усе любімыя карціны, як дзеці»

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Владимир Прокопцов

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