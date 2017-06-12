«Я очень волнуюсь, потому что “Лебединое озеро” – это для меня самый трудный балет»: как проходит «Балетное лето в Большом»

Новости Беларуси. Балетное лето в Большом. В Минске начался международный фестиваль звезд танцевального искусства. Партии исполняют артисты из России, Украины, Грузии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые в нашем Большом выступит и коллектив из Казахстана. А в эти минуты – на сцене самое знаменитое представление в мире «Лебединоем озеро» в исполнении известной балерины тбилисского театра Нино Самадашвили и заслуженного артиста России Игоря Колбы. Еще несколько часов назад они с особой тщательностью оттачивали каждый жест и движение давно знакомой роли. Кадры репетиций нескольких дней по несколько часов. С вечным сюжетом «Лебединого озера» на сцене Большого солистка грузинского балета Нино Самадашвили и солист Мариинки Игорь Колба.

Нино Самадашвили, ведущая солистка государственного балета Грузии:

Я очень волнуюсь, потому что «Лебединое озеро» – это для меня самый трудный балет. Это чистая классика. Чистая и в руках, и в ногах. «Лебединое озеро» – это все руки. Поэтому нужно очень аккуратно. Впервые с мастер-классом не только для Большого, но и для нашего телеканала – заслуженный артист России Геннадий Янин. Париж, Пекин, Вена, Нью-Йорк и теперь впервые в Минске. От классики до неоклассики. С трехдневным выступлением казахстанский балет. Они перевернут все представление о знаменитой Кармен, а через поэзию рук и ног расскажут о жизни ивестной Эдит Пиаф.

Валерий Кузембаев, директор театра «Астана Балет» (Казахстан):

Мы покажем блок национальной хореографии – «Наследие великой степи». Покажем спектакль «Медленный огонь». Наши спектакли малосюжетные или вообще безсюжетны. «Кармен» – это совершенного новая версия. После взмаха ее рук сразу не понимаешь, это все же ее руки или это крылья. Со слегка надменным взглядом и с феноменальным изгибом все тех же рук удивлять зрителей выйдет и наша прима-балерина Ольга Гайко.