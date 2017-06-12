Большой балет в Минске: международный фестиваль звезд танцевального искусства стартовал 12 июня

Новости Беларуси. Балетное лето в Большом. В Минске проходит четвертый международный фестиваль звезд танцевального искусства. На главной музыкальной сцене страны партии исполняют артисты из Украины, Грузии, России, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на сцене театра оперы и балета выступит коллектив из Казахстана с постановкой, созданной на основе музыки Эдит Пиаф. А уже этим вечером зрители увидят самое знаменитое представление в мире «Лебединое озеро» в исполнении балерины тбилисского театра Нино Самадашвили и заслуженного артиста России Игоря Колбы.