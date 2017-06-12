Уникальные и оригинальные вещи ручной работы: как и чем можно притягивать к себе заинтересованные взгляды

Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Слова Конфуция полностью отражают образ жизни мастеров ручного творчества. Хобби становится работой, а вечера за рукоделием превращаются в производство уникальных и оригинальных вещей, хозяйки которых притягивают к себе заинтересованные взгляды.

Марина Духан, куратор и организатор проекта в области прикладного искусства «Фарбы души»:

Девушку в джинсах и майке можно часто встретить на улицах, поэтому в этом образе, думаю, вы мало привлечете внимание. Хотя внешность у вас очень интересная, симпатичная, но мы добавим маленьких аксессуаров, которые сделают вас выдающейся на фоне всех остальных. Вот это украшение в стиле старого кино (бело-черное кино так называемое) Алены Дульцевой, и вот ваша курточка вполне подойдет. Мы еще маленький аксессуар в виде шляпки, и вы будете просто романтическая девушка, которая вполне может пойти на свидание и очаровать и молодого человека, и не только, возможно, продюсера кино. По крайней мере вы будете с намеком, что вы творческая личность, интересная, многообразная. В таком украшении, шляпке, думаю, мужчины точно не пройдут мимо вас, а женщины будут оборачиваться, чтобы еще раз насладиться вашим образом.

Hand-made популярен во всем мире не только у белорусов и в ближнем зарубежье. Регулярные ярмарки и выставки ремесленников, проходящие в городе не менее раза в сезон, тому подтверждение. Желающих приобрести за немалые деньги шляпку как у Анны Карениной или колье и серьги, существующие в единственном экземпляре, хватает. Ведь каждая работа авторская и предназначена для «своего» человека.

Марина Духан, куратор и организатор проекта в области прикладного искусства «Фарбы души»:

Вот прекрасная работа Наташи Высокинской, диадема в таком немножко этническом стиле. Вроде бы, этнос есть, а с другой стороны взята этимологическая тема, тема мухи. И очень хорошо преобразована. Могу сказать, что в этом конкурсе она одна из лучших. По крайней мере все на нее обращают внимание.

Батик, кожа, металл, фетр, пластика – мастера создают свои шедевры со знанием дела и, конечно, с любовью. Работы представлены в абсолютно разных техниках. Марина Духан, куратор и организатор проекта в области прикладного искусства «Фарбы души»:

Мне нравится техника стимпанк, когда берутся условно части из разных технических материалов, часов или каких-то других приборов, и соединяются в композицию.

Подиумные работы чаще непрактичные – они слишком необычны и предназначены для особых случаев. Мало людей находится, кто отважится выйти в таком на улицу. Поэтому многие мастера свою работу разделяют на две части – творят для самовыражения, не ограничивая свою фантазию, и создают вещи в коллекциях для повседневной жизни.

Участники выставки:

Я выбрала эту шляпку. Мне кажется, она создает такой романтический образ, в ней можно пойти на церемонию вручения каких-либо наград или творческую встречу и поэтому я выбрала ее.