Диана Арбенина: «Считаю ли я себя частью системы? Я на неё плюю»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами говорим о рок-н-ролле. Никто не станет отрицать, что Вы искренни во всех своих поступках и высказываниях. За что, в общем, Вам достаточно много доставалось. Но для того, чтобы быть успешной в профессии, Вам приходится встраиваться в ту систему, которая называется шоу-бизнесом или, скажем, поп-культурой. Я нашёл Вашу удивительную фотографию на обложке журнала – знаете, такая Диана Арбенина, рок-н-рольщица, а там написано: «Бьюти-советики. Цыганков увёл молоденькую девочку». В общем, такой диссонанс катастрофический. Но Вы совершенно точно понимаете, что, как бы, чтобы выжить, Вы стали этой частью системы. Отсюда и «Голос», отсюда и «Главная сцена», большие поп-звёзды, сидящие рядом с Вами и, до этого, в «Двух звёздах» – с актёром из телевизионного сериала.

Диана Арбенина:

Вопрос в чём?

Считаю ли я себя частью системы?

Да.

Диана Арбенина:

Нет, я на неё плюю. Мне совершенно не претит их желание взять мою фотографию, поместить её на обложке своего печатного издания. Мне очень просто нравится конкретно отвечать, а не так: вокруг да около. Что касается программ, то я участвую только в тех программах, которые мне любопытны.

И, когда я была в жюри в украинском «Голосе», в России меня в «Голос» не позвали – я конечно, кайфанула по полной.

Потому что я увидела тех людей, которые, я знала, что придут после меня и будут петь. И они были в моей команде и мне было приятно с ними работать. Молодые ребята.