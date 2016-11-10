Диана Арбенина: могу себе позволить всё, но не писать конъюнктурные песни

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Диана Арбенина:

Что касается больших поп-звёзд, которые сидят рядом со мной, я не испытываю ни малейшего, знаете, страха перед ними, потому что для меня они просто люди, которые меня зачастую старше и которых я называю по имени. Я в них вижу людей, которые начинали когда-то, но остались людьми, а не поп-звёздами или большими «звёздами», неважно. А уж после 2014 года я Вам скажу, что мне абсолютно на всё наплевать. И я знаю прекрасно, что я могу себе позволить всё, что угодно. За исключением одного – писать конъюнктурные песни.

Вот, когда я начну писать плохие песни, вы меня не увидите на сцене.

А пока я их пишу и они классные – я это знаю – я буду оставаться там, где я нахожусь.