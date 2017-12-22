Организаторы «Золотой коллекции белорусской песни»: «Главная задача – показать новых артистов, чтобы белорусские песни пело следующее поколение»

В начале декабря большим зрелищным концертом завершился масштабный совместный музыкальный проект телеканала СТВ, Министерства культуры Республики Беларусь и Молодёжного театра эстрады «Золотая коллекция белорусской песни».

Участники проекта побывали во многих белорусских городах, и везде концерты неизменно собирали полные залы! Подведём итоги этого уникального проекта. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» музыкальный редактор проекта «Золотая коллекция белорусской песни» – Людмила Полковникова, балетмейстер проекта Алексей Киселев, белорусский композитор и исполнитель, доцент кафедры искусства эстрады БГУКИ Олег Елисеенков.

Что удалось реализовать? Какие были неожиданные открытия? Планируется ли продолжение проекта? Узнаете, посмотрев видео.